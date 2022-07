Schneider Electric : cession de l'entité russe

(Boursier.com) — Schneider Electric a signé, le 3 juillet, l'accord-cadre prévoyant la cession de Schneider Electric Russie à l'équipe dirigeante locale. La clôture de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture.

Depuis le 24 février, Schneider Electric a suspendu tout nouvel investissement et toute livraison internationale de nouvelles commandes de projets en Russie et Biélorussie.

Schneider Electric a réalisé environ 2% de son chiffre d'affaires total 2021 en Russie. A la suite de cette opération et en tenant compte de la réduction progressive du reste de sa présence en Russie et de l'impact direct des sanctions affectant les entreprises opérant dans ce pays, le groupe prévoit, d'une part, de déprécier jusqu'à 300 millions d'euros de valeur nette comptable et, d'autre part, de réaliser une reprise - sans incidence sur la trésorerie - de la réserve de conversion de devises associée à ces activités, actuellement estimée à 17 millions d'euros. Cet impact sera réajusté à la clôture de la transaction.