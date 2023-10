Schneider Electric : bien câblé ?

(Boursier.com) — Schneider Electric monte de 0,7% à 144 euros après avoir dévoilé la semaine dernière des revenus supérieurs aux attentes au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros, en croissance organique de 11,5%, un record absolu pour un troisième trimestre... Le consensus de place était positionné à +10,7%. L'Amérique du Nord et le Reste du Monde ont enregistré une croissance à deux chiffres, l'ensemble des quatre régions étant en croissance, soutenues par une demande dynamique sur la plupart des marchés finaux.

Schneider Electric organisera une 'Journée Investisseurs' le 9 novembre 2023 au Tottenham Hotspur Stadium de Londres...

Le Groupe a réaffirmé en attendant ses objectifs financiers 2023, soit une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +18% et +23%. Cette performance découlerait de la croissance organique des revenus combinée à l'amélioration de la marge : une hausse interne du chiffre d'affaires comprise entre +11% et +13% ; une progression organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +120 points de base et +150 points de base.

Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre environ 17,7% et 18,0% (incluant un effet de périmètre comprenant les transactions réalisées à ce jour et les effets de change par rapport aux estimations actuelles).

Objectifs réaffirmés

"Comme attendu, nous continuons d'observer une forte dynamique de la demande dans les segments et les régions où nous opérons, notamment dans les centres de données, où la demande liée à l'intelligence artificielle devient visible, ainsi que dans les investissements liés à la transition énergétique. Ainsi, le carnet de commandes du groupe a continué de croître au troisième trimestre, malgré une demande sur le marché des industries manufacturières ("discrete") plus faible... Nos offres de Logiciels, de Services et de Systèmes apportent une résilience supplémentaire et ont continué de croître très fortement dans toutes les régions tandis que nous accompagnons nos clients dans leurs parcours d'électrification, de digitalisation et de décarbonation. Nous réaffirmons notre objectif financier pour 2023", a commenté sobrement Peter Herweck, Directeur général. Parmi les derniers avis de brokers, CFRA a ajusté son objectif de cours sur Schneider à 170 euros, contre 190 euros auparavant, tout en restant positif sur le dossier.