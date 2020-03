Schneider Electric</b> avertit aussi !

Schneider Electric avertit aussi !

Crédit photo © Schneider

(Boursier.com) — Schneider Electric suspend aussi ses objectifs 2020, crise du coronavirus oblige. Le Groupe travaille actuellement sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette crise et des actions et impacts qui en découlent pour Schneider Electric. Il partagera une mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation. "À ce stade et compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation, il est trop tôt pour déterminer l'ensemble des impacts sur les résultats du Groupe, y compris les avantages potentiels des actions gouvernementales", souligne le management, qui précise toutefois "mettre en oeuvre des mesures strictes de gestion des coûts et d'accélération des plans d'efficacité annoncés précédemment, avec de nouvelles mesures d'économie à l'étude".