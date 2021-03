Schneider Electric annonce un investissement stratégique dans Uplight

(Boursier.com) —

(Boursier.com) — Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, annonce aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord relatif à un investissement minoritaire stratégique dans Uplight, Inc ("Uplight"), le partenaire technologique des fournisseurs d'énergie en transition vers un écosystème énergétique vert. Uplight, une société certifiée B Corp, s'est fixé un objectif de réduction de 100 millions de tonnes métriques de CO2 et de faire économiser à ses utilisateurs 10 milliards de dollars sur leurs factures d'énergie au cours des 5 prochaines années.

Créée en 2019, Uplight fournit des solutions SaaS (Software as a Service) à plus de 80 régies d'électricité réglementées représentant 110 millions d'utilisateurs finaux des secteurs résidentiel, commercial et industriel en Amérique du Nord, devenant ainsi "le système d'exploitation d'un réseau décentralisé et pour le nouvel écosystème énergétique".

Uplight maintient une relation durable et étroite avec ses clients des régies d'électricité, générant une forte proportion de revenus récurrents, ainsi qu'une forte dynamique commerciale permettant une pénétration accrue du marché. Les solutions d'Uplight aident les fournisseurs d'électricité à réduire leurs coûts de base en modifiant le comportement des consommateurs et en accompagnant le déploiement de nouveaux programmes d'efficacité énergétique et de réduction de la demande. Cela permet de diminuer les factures des consommateurs tout en s'adaptant en temps réel aux conditions du réseau, à l'approvisionnement en énergies renouvelables et aux pics de charge des véhicules électriques.

La transaction valorise Uplight à environ 1,5 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d'euros), environ 10 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021. Uplight prévoit une croissance significative de ses revenus dans les années à venir.

Alors que les modèles énergétiques traditionnels sont de plus en plus perturbés par les mouvements en faveur de la décarbonisation, la numérisation et la décentralisation, Schneider Electric maintient son fort positionnement en tant que partenaire numérique de ses clients et utilisateurs finaux pour l'efficacité et le développement durable. Le Groupe a construit un portefeuille d'offres logicielles, comprenant ADMS (Advanced Distribution Management System), DERMS (Distributed Energy Resource Management System) et d'autres logiciels spécialisés pour les solutions réseau et hors-réseau (micro-réseau). L'investissement stratégique dans Uplight est une opportunité significative pour Schneider Electric d'encore plus accompagner la nécessaire transformation numérique des régies d'électricité à travers le monde, grâce à l'offre logicielle d'Uplight se situant à la jonction des maisons, bâtiments et réseaux intelligents.