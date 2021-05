Schneider Electric à la 4e place du classement 2021 Supply Chain Top 25 de Gartner

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes, obtient la quatrième place du classement annuel des meilleures supply chains d'entreprises établi par Gartner.

C'est la sixième fois que Schneider apparaît dans ce classement des 25 meilleures supply chains mondiales. Cela souligne les efforts constants de l'entreprise pour renforcer et numériser sa chaîne logistique.

Cette reconnaissance arrive dans le contexte d'une année exceptionnellement difficile : les responsables de supply chains du monde entier ont dû gérer les perturbations causées par la pandémie, une série d'événements liés aux conditions météorologiques ainsi que divers bouleversements, et ont souvent dû s'adapter, repenser rapidement les opérations et mettre en place des méthodes de travail pour répondre à un contexte en évolution constante et rapide.

Le classement annuel de Gartner identifie les entreprises leaders en matière de supply chain et met en lumière leurs bonnes pratiques, en saluant en particulier les supply chains qui démontrent leur alignement avec trois tendances majeures : des organisations intégrées et organisées autour d'une raison d'être, des initiatives de transformation centrées sur les clients et les supply chains numériques.