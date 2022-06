Schneider Electric a conclu un accord avec Watlow en vue de céder son activité Eurotherm

(Boursier.com) — Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la gestion d'énergie et des automatismes industriels, a conclu un accord avec Watlow Electric Manufacturing Company, un producteur mondial de systèmes thermiques industriels complets, en vue de lui céder son activité Eurotherm.

Eurotherm, qui compte environ 650 collaborateurs, est un fournisseur mondial de solutions de contrôle et de mesure de la température et de l'énergie et est actuellement intégré au sein de l'activité Automatismes industriels de Schneider Electric.

La transaction proposée est soumise à certaines conditions, notamment les approbations réglementaires habituelles et le processus de consultation des institutions représentatives du personnel (y compris en ce qui concerne l'activité française d'Eurotherm, pour laquelle les parties sont entrées en négociations exclusives).

Sous réserve de la satisfaction de ces conditions, la transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2022.