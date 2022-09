Schneider annonce lancer une offre à 31 £ par action pour acquérir le solde du capital d'Aveva

(Boursier.com) — Le groupe Schneider Electric annonce lancer une offre à 31 livres par action pour acquérir le solde du capital (41%) d'Aveva qu'il ne détient pas encore, valorisant la société britannique à un peu plus de 10 Mds£.

Le groupe basé à Rueil-Malmaison avait annoncé fin août envisager prendre le contrôle total d'Aveva. Sur la base de la législation britannique concernant les fusions et acquisitions, la direction de Schneider avait jusqu'à ce mercredi pour dire s'il avait ou non l'intention de soumettre une offre...

Schneider, dont les activités couvrent les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle, avait expliqué en août dernier envisager de faire une offre pour prendre le contrôle total d'Aveva, qui développe des produits utilisés pour concevoir et gérer les plates-formes pétrolières, les navires et les usines chimiques.

Schneider Electric est engagé à aider ses clients dans leur transition vers un monde "net zéro"

Schneider Electric propose des offres complémentaires dans les domaines de l'énergie, des automatismes industriels et des logiciels à l'intention de ses quatre marchés cibles. Ces derniers se trouvent à un point d'inflexion majeur sous l'effet conjugué des tendances liées à la numérisation, le développement durable et l'électrification. Le contexte géopolitique et économique actuel, à l'origine de la crise énergétique en cours, accentue ces tendances et encouragent nos clients à accélérer le déploiement de solutions énergétique et de processus industriels plus efficients. Combinant son portefeuille unique de produits avec une demande forte et continue pour ses produits, Schneider Electric devrait bénéficier d'une accélération de sa croissance dans les années à venir soutenant son ambition à long terme de réaliser une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5% en moyenne sur l'ensemble du cycle économique. Porté par l'ambition d'être durablement une 'Company of 25', Schneider Electric s'engage à fournir des technologies différenciées à ses clients et à créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.