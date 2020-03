Schneider : -10%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Schneider Electric corrige de près de 10% ce lundi sur les 81 euros, alors que la Deutsche Bank a réduit son cours cible de 105 à 103 euros sur la valeur. Jefferies avait auparavant démarré le suivi du dossier avec un avis à 'conserver' en visant un cours de 97 euros. Morgan Stanley avait pour sa part relevé sa recommandation sur le dossier de 'pondération en ligne' à 'surpondérer'. L'objectif de cours est ici fixé à 110 euros, contre un objectif moyen de 100 euros chez les spécialistes recensés par le consensus de place... Les objectifs 2020 du groupe rueillois passent par une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre +1% et +3%, une marge d'EBITA ajusté entre +16% et +16,3% et une ambition réitérée en ce qui concerne la marge pour 2021.

Au cours de la période 2019-2021, le groupe continuera de se focaliser sur ses leviers internes de rentabilité, avec pour objectif une amélioration de sa marge d'EBITA ajusté d'env. +200 points de base (à taux de change constant). "Cette ambition suppose l'absence de changement majeur par rapport au contexte macroéconomique actuel" précisait cependant la direction... Cette amélioration sous-jacente serait obtenue grâce aux effets conjugués de la croissance organique, de l'optimisation du portefeuille, d'une simplification et efficacité organisationnelles accrues et de la poursuite des gains de productivité.

Grâce à l'optimisation de son portefeuille réalisée à ce jour et l'amélioration de sa marge organique, le groupe a déjà atteint près de la moitié de l'objectif de son amélioration de marge d'environ +200 points de base...