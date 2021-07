Schlumberger : solide deuxième trimestre

(Boursier.com) — Schlumberger a annoncé pour son second trimestre fiscal des revenus de 5,6 milliards de dollars, en augmentation séquentielle de 8% et de 5% en glissement annuel. Les revenus internationaux ont représenté 4,5 milliards et les recettes en Amérique du Nord 1,1 milliard. Le bénéfice trimestriel par action a été de 30 cents, en croissance séquentielle de 43%. Le cash flow des opérations est ressorti à 1,2 milliard de dollars et le free cash flow à 869 millions de dollars. Le bénéfice net sur le trimestre clos fin juin a été de 431 millions de dollars, contre 299 millions de dollars sur le trimestre antérieur. Le colosse des services pétroliers a donc aisément battu le consensus et anticipe une poursuite de la reprise de l'activité internationale. Le consensus FactSet était de 26 cents de bénéfice par action.