Schlumberger : roi du pétrole ?

(Boursier.com) — Schlumberger , le colosse des services pétroliers, a plutôt rassuré ce vendredi en dévoilant des bénéfices supérieurs aux attentes de marché, avec le renforcement de l'activité mondiale. "Le trimestre a également été soutenu par la poursuite de la conversion du carnet de commandes, une forte adoption de la technologie et les effets croissants des améliorations des prix", a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch. Le bénéfice net a atteint 907 millions de dollars, ou 63 cents par titre, contre 550 millions de dollars et 39 cents par titre un an plus tôt. Les revenus ont progressé de 10% séquentiellement à 7,5 milliards de dollars. En glissement annuel, la croissance atteint 28%. Le bénéfice ajusté par action a été de 63 cents, en hausse de 26% séquentiellement et de 75% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 56 cents de bpa ajusté pour 7,21 milliards de revenus. Le cash flow des opérations s'est élevé à 1,6 milliard et le free cash flow à 1,1 milliard.