Schlumberger : rien d'enthousiasmant ?

(Boursier.com) — Schlumberger , désormais SLB, a annoncé pour son troisième trimestre clos fin septembre des revenus de 8,31 milliards de dollars, en augmentation de 3% en comparaison du trimestre antérieur et de 11% en glissement annuel. Le bénéfice GAAP par action, de 78 cents, a progressé de 8% par rapport au trimestre antérieur et de 24% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était logé à 77 cents de bénéfice ajusté par action pour 8,33 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net part du groupe a été de 1,12 milliard de dollars, soit une progression de 24% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté a atteint 2,08 milliards de dollars, en hausse de 18% en comparaison de l'année précédente. Le cash flow des opérations s'est élevé à 1,68 milliard de dollars et le free cash flow à 1,04 milliard de dollars.

Olivier Le Peuch, DG de SLB, a déclaré : "Par rapport au même trimestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires international a augmenté de 12%, dépassant l'Amérique du Nord, qui a augmenté de 6%. Sur un an, le chiffre d'affaires mondial du troisième trimestre a augmenté de 11% et la marge opérationnelle avant impôts a augmenté de 153 points de base à 20%. Nous avons également augmenté notre marge opérationnelle avant impôts sur un an pour le 11e trimestre consécutif". Quoi qu'il en soit, le bénéfice par action ressort tout juste en ligne sur le trimestre clos, alors que les revenus sont un peu courts en comparaison du consensus.