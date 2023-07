Schlumberger rate le consensus de revenus

(Boursier.com) — Schlumberger perd du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le géant des services pétroliers vient de publier ses comptes pour le deuxième trimestre fiscal. Le chiffre d'affaires de 8,10 milliards de dollars a augmenté de 5% en séquentiel et de 20% en glissement annuel, alors que le consensus était de 8,2 milliards de dollars. Le bpa GAAP a été de 0,72$. Il a augmenté de 11% en séquentiel et de 7% en glissement annuel. Le bpa ajusté est également ressorti à 0,72$, contre 0,71$ de consensus. Il a augmenté de 14% en séquentiel et de 44% en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable à SLB a été de 1,03 milliard de dollars et a augmenté de 11 % en séquentiel et de 8% en glissement annuel. L'EBITDA ajusté a été de 1,96 milliard de dollars. Il a augmenté de 10% en séquentiel et de 28% sur un an. Le flux de trésorerie d'exploitation a été de 1,61 milliard de dollars et le flux de trésorerie disponible de 986 millions de dollars. Le conseil a approuvé un dividende trimestriel en numéraire de 0,25$ par action.