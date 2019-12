Schlumberger : nouveau directeur financier

(Boursier.com) — Schlumberger a annoncé la démission de Simon Ayat, vice-président exécutif et directeur financier, à compter du 22 janvier 2020. M. Ayat, qui a rejoint la Société en 1982, restera chez Schlumberger au poste de conseiller stratégique principal auprès du président-directeur général de la Société pour une période de deux ans. M. Ayat sera remplacé par M. Stephane Biguet. Durant sa carrière de 24 années chez Schlumberger, M. Biguet a occupé des postes de direction dans les finances et les opérations au niveau du terrain et du siège. Avant sa mission actuelle, il occupait le poste de vice-président des finances du groupe parapétrolier.