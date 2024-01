Schlumberger : musclé ?

(Boursier.com) — Schlumberger , le colosse des services pétroliers, grimpe de 4% avant bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Les revenus du quatrième trimestre ont totalisé près de 9 milliards de dollars, en augmentation de 8% par rapport au trimestre antérieur et de 14% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté 86 cents, en hausse séquentielle de 10% et en croissance de 21% en comparaison de l'année antérieure. Le consensus était de 84 cents de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 8,96 milliards de dollars de revenus. Le groupe a aussi fait état d'une génération trimestrielle de cash flow des opérations de 3,02 milliards de dollars et d'un free cash flow de 2,28 milliards. Le conseil d'administration a approuvé une hausse de 10% du dividende trimestriel à 0,275$ par titre.

Sur l'exercice clos, Schlumberger affiche donc des revenus de 33,1 milliards de dollars, en augmentation de 18%, pour un bénéfice ajusté par action de 2,98$ en croissance de 37%. Le bénéfice net annuel part du groupe a progressé de 22% à 4,2 milliards de dollars.

"En 2024, nous connaîtrons une nouvelle année de forte croissance tirée par les marchés internationaux", indique le management, qui prévoit donc une nouvelle croissance tirée par les systèmes de production, renforcée par les opportunités sous-marines supplémentaires de la coentreprise OneSubsea. Une dynamique soutenue est attendue dans le domaine de la performance des réservoirs, accompagnée d'une activité accrue dans la construction de puits. De plus, le groupe prévoit une adoption continue par ses clients de son activité Digitale, en particulier dans les nouvelles plateformes technologiques. "Notre stratégie axée sur la performance et les rendements, combinée à notre positionnement différencié sur le marché et à nos capacités digitales, générera une croissance rentable et une nouvelle expansion des marges, établissant ainsi une base solide pour une surperformance à long terme", ajoute la direction.