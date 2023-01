Schlumberger : les bénéfices s'envolent !

(Boursier.com) — Schlumberger , le géant des services pétroliers, a annoncé des bénéfices et des revenus du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et augmenté son dividende trimestriel de 43%. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action de 71 cents a dépassé le consensus FactSet, qui était de 68 cents. Les revenus du quatrième trimestre se sont établis à 7,9 milliards de dollars, en augmentation de 5% en séquentiel et de 7% en glissement annuel. Le bpa GAAP a grimpé de 76% en comparaison de l'an dernier et le bpa ajusté de 73% ! Le cash flow des opérations a atteint 1,6 milliard et le free cash flow 0,9 milliard. Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 43% du dividende trimestriel à 25 cents.

Les revenus annuels, à 28,1 milliards de dollars, se sont appréciés de 23%, tandis que le bénéfice ajusté par action a grimpé de 70% à 2,18$. Le bénéfice net annuel part du groupe a été de 3,4 milliards de dollars, 83% de mieux que sur l'exercice antérieur. L'Ebitda ajusté annuel a grimpé de 31% à 6,5 milliards, alors que le cash flow des opérations a été de 3,7 milliards.

La société a déclaré que les perspectives de son activité restaient "très convaincantes", la demande globale de pétrole et de gaz devant augmenter en 2023 malgré les inquiétudes concernant un ralentissement économique, tandis que l'offre resterait tendue et que les inquiétudes concernant la sécurité énergétique incitent à augmenter les investissements dans les services énergétiques.