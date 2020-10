Schlumberger : la météo et le manque de demande pèsent sur les résultats

(Boursier.com) — Schlumberger vient de dévoiler des résultats en net repli, marqués notamment par une troisième perte trimestrielle consécutive. Le groupe de services parapétroliers a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre une perte nette de 82 millions de dollars ou 6 cents par titre contre un déficit de 11,3 Mds$ un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort à 16 cents contre 43 cents un an auparavant et 13 cents de consensus, pour des revenus de 5,3 Mds$, en retrait de 38%. Le flux de trésorerie d'exploitation a atteint 479 M$.

La baisse des ventes de licences sismiques multi-clients et des perturbations dues aux ouragans expliquent notamment ce repli des résultats. Le PDG Olivier Le Peuch a néanmoins déclaré que l'accent mis par la société texane sur la "discipline du capital" ainsi que sur la rentabilité et l'innovation technologique a contribué à compenser la volatilité générale des marchés pétroliers résultant des mauvaises conditions météorologiques, de la pandémie et du manque de demande.