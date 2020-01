Schlumberger fait mieux que prévu

(Boursier.com) — Schlumberger, le colosse des services pétroliers, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus et des bénéfices dépassant les attentes de marché. Le bénéfice net a reculé à 333 millions de dollars soit 24 cents par titre, contre 538 millions de dollars soit 39 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 39 cents, alors que le consensus se situait à 37 cents. Les revenus ont totalisé quant à eux 8,32 milliards de dollars, contre 8,18 milliards de dollars un an plus tôt et 8,16 milliards de dollars de consensus de place. Le free cash flow a atteint 1,5 milliard de dollars sur le trimestre clos et 2,7 milliards de dollars sur l'année. Olivier Le Peuch, directeur général du groupe, se dit confiant dans la capacité du groupe à améliorer encore la génération de cash en cette année 2020.