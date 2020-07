Schlumberger : énorme perte trimestrielle, 21.000 emplois supprimés

(Boursier.com) — Le deuxième restera dans l'histoire de Schlumberger. Plombée par la pandémie de coronavirus, la société fondée en 1926 a enregistré 2,7 milliards de charges de restructuration et de dépréciation sur la période afin de notamment couvrir les frais liés au départ de 21.000 salariés ! Le groupe parapétrolier a essuyé au globale une perte nette de 3,4 Mds$ ou 2,47$ par titre contre un profit de 492 M$ un an plus tôt. Le bpa ajusté ressort toutefois à 5 cents contre une perte de 0,01$ attendue par les analystes. Les revenus ont fondu de 35% à 5,36 Mds$.

"Ce trimestre a probablement été le plus difficile des dernières décennies", a déclaré le PDG Olivier Le Peuch, avec la chute sans précédent de l'activité en Amérique du Nord, et la baisse de l'activité internationale due aux révisions à la baisse des budgets des clients, accentuée par les perturbations liées au Covid-19. "A court terme, la demande de pétrole commence lentement à se normaliser et devrait s'améliorer grâce aux mesures prises par le gouvernement pour soutenir la consommation. Néanmoins, les vagues ultérieures de résurgence potentielle de Covid-19 représentent un risque négatif pour les perspectives".