Schlumberger : des comptes soutenus par le rebond de la demande

(Boursier.com) — Schlumberger a annoncé une hausse de son bénéfice pour le trimestre clos, porté par la reprise de la demande en services pétroliers et la progression des cours du brut. Le bénéfice ajusté trimestriel a été de 514 millions de dollars, 36 cents par action, contre 228 millions de dollars pour la période correspondante de l'an dernier. Le chiffre d'affaires mondial a été de 5,85 milliards de dollars. Il a augmenté de 4% en séquentiel et de 11% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires international était de 4,68 milliards de dollars et le chiffre d'affaires en Amérique du Nord de 1,13 milliard de dollars. Le consensus sur le trimestre était de 0,3$ de bpa et 5,09 milliards de revenus. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation ont été de 1,07 milliard de dollars et les flux de trésorerie disponibles de 671 millions de dollars. Le conseil a approuvé un dividende en espèces trimestriel de 0,125$ par action.