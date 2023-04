Schlumberger bat le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — Schlumberger , le colosse des services pétroliers, a publié ce vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de marché et des prévisions plutôt solides. SLB a ainsi dégagé sur le trimestre un bénéfice ajusté par action de 0,63$ pour des ventes totalisant 7,74 milliards de dollars. Le consensus était de 0,6$ de bpa ajusté trimestriel pour 7,44 milliards de dollars de revenus. Les revenus ressortent en croissance de 30% en glissement annuel, tandis que le bénéfice GAAP par action, de 0,65$, grimpe de 81%. Le bénéfice net part du groupe se situe à 934 millions de dollars, contre 510 millions de dollars un an auparavant. L'Ebitda ajusté augmente de 43% à 1,79 milliard de dollars, soit une marge de 23,1%. La progression de l'activité est répartie équitablement entre international et Amérique du Nord.

Seule ombre au tableau, les flux de trésorerie provenant des opérations sont passés de 131 millions de dollars à 330 millions de dollars, mais ressortent inférieurs au consensus FactSet qui était de 710 millions de dollars. Le directeur général Olivier Le Peuch a déclaré que les flux de trésorerie d'exploitation reflétaient "l'accumulation saisonnière de fonds de roulement au premier trimestre qui soutiendra notre croissance anticipée pour l'année et le paiement de nos incitations annuelles".