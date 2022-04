Schlumberger bat le consensus

(Boursier.com) — Schlumberger , le géant des services pétroliers, a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de marché et fait état d'une hausse de son dividende de 40%. Le bénéfice net trimestriel a représenté 510 millions de dollars et 36 cents par titre, contre 299 millions de dollars sur la période comparable, l'an dernier. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a été de 34 cents, contre un consensus FactSet de 33 cents. Les revenus se sont améliorés de 14% en glissement annuel pour atteindre 5,96 milliards de dollars, ce qui dépasse également le consensus.