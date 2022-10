SCBSM : un atout majeur face aux crises actuelles

(Boursier.com) — A fin juin 2022, le patrimoine de SCBSM est estimé à 441 millions d'euros, contre 375 ME un an plus tôt, dont désormais près de 84% d'actifs parisiens (+3 points en un an). Le portefeuille parisien constitue un atout majeur face aux crises actuelles.

Sur le plan financier, SCBSM a procédé au remboursement anticipé de près des deux tiers des Ornane émises en 2017, soit 13,2 ME, pour l'essentiel en numéraire (51%) et en actions SCBSM auto détenues (39%). Ainsi, la société limite sa sortie de trésorerie, afin de préserver sa force de frappe au service de la stratégie d'acquisitions ciblées d'immeubles parisiens (à l'image de l'immeuble acquis Avenue de l'Opéra à Paris en mai dernier), et la dilution de ses actionnaires, en utilisant une partie de son autocontrôle...

Opération stratégique

Cette opération stratégique permet d'améliorer sensiblement la structure financière du groupe (augmentation des fonds propres, diminution de l'endettement financier et des frais financiers, amélioration du LTV) et son profil boursier, malgré un impact mécanique sur l'ANR par action. A l'issue de cette opération, le flottant de SCBSM passe de 41,45% au 30 juin 2021 à 47,28% et la société accueille à son tour de table de nouveaux investisseurs institutionnels de référence, gage de reconnaissance sur le marché de la qualité du travail accompli.

Grâce à la performance opérationnelle de l'entreprise, à l'accroissement de la valeur du patrimoine et à l'appréciation des outils de couverture en période de remontée des taux d'intérêt, le bénéfice net est attendu à 33,8 ME (16 ME sur l'exercice 2020-2021), sur la base des travaux comptables en cours...

