SCBSM : stabilité du bénéfice net sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice annuel 2022-2023, le patrimoine de SCBSM ressort à plus de 420 millions d'euros, dont désormais près de 90% d'actifs parisiens, ce qui lui confère un profil plus lisible et attractif.

Le remboursement anticipé des ORNANE émises en 2017 pour une grande partie en actions auto détenues a permis, l'amélioration sensible du ratio d'endettement et un élargissement du flottant. Ce choix stratégique permet également de maintenir la force de frappe financière au service de la stratégie d'acquisitions ciblées d'immeubles parisiens. Il a cependant un impact mécanique sur l'ANR par action. Ce dernier s'inscrit en léger retrait sur les 12 derniers mois et ressort à 18 euros pour l'ANR de liquidation sur la base de capitaux propres de 253,8 ME.

La croissance du résultat opérationnel (avant variation de la juste valeur des immeubles de placement) liée à l'augmentation des revenus locatifs a permis de compenser la progression du coût de l'endettement financier net (impact mécanique de la remontée des taux d'intérêt). Le bénéfice net récurrent est ainsi stable, à près de 9 ME. Le bénéfice net consolidé est proche du résultat récurrent, à 9,4 ME.

Dans un contexte de marché de l'immobilier beaucoup plus tendu face à la remontée des taux d'intérêt, la société foncière SCBSM est resté fidèle à sa stratégie patrimoniale de long terme avec une poursuite du désendettement, au travers du remboursement anticipé des ORNANES principalement en actions. Le ratio LTV, de plus de 42% à fin juin 2022, ressort à moins de 39% à fin juin 2023, soit le ratio le plus bas depuis l'introduction en Bourse de la société.