SCBSM propose le versement d'un coupon de 0,15 euro par action

(Boursier.com) — SCBSM annonce que ses actionnaires seront convoqués en Assemblée générale mixte, le 14 décembre 2022. À cette occasion, la société proposera le versement d'un coupon de 0,15 euro par action.

Cette distribution est rendue possible par la qualité des résultats, illustrée notamment par un bénéfice net (33,8 ME) et un résultat récurrent (8,8 ME) à un niveau record au 30 juin 2022. La société peut également s'appuyer sur la solidité de ses actifs, dont 84% du patrimoine immobilier est constitué de bureaux parisiens, une structure financière saine (trésorerie brute de 40 ME et aucune échéance majeure de remboursement avant 2026) et des réserves de liquidités grâce aux actifs périphériques.

L'ensemble des documents préparatoires à l'Assemblée Générale ainsi que les modalités de participation seront mis à la disposition du public sur le site Internet de la société dans les délais légaux.

SCBSM annonce par ailleurs avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement conformément aux termes du programme de rachat d'actions approuvé par l'Assemblée Générale des actionnaires du 16 décembre 2021.

Selon les termes de cette convention, valable jusqu'au 15 juin 2023 au plus tard, SCBSM donne mandat au prestataire d'acquérir pour son compte des actions SCBSM, avec un premier palier de 60.000 actions et un prix d'achat maximum de 10,00 euros par action à ce stade.

Afin de ne pas générer des conflits d'intérêt, les opérations prévues dans le Contrat de Liquidité de Marché seront suspendues pendant toute la durée du programme de rachat. À la date du 28 octobre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14.924 actions SCBSM ;

42.699,35 euros en espèces.