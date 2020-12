SCBSM : parachève sa mutation

(Boursier.com) — SCBSM , foncière cotée sur Euronext Paris, annonce le franchissement d'une étape symbolique de son plan de transformation avec le dépassement du seuil de 80% de son patrimoine immobilier situé au coeur de Paris.

En effet, SCBSM vient de procéder tout récemment à :

L'acquisition d'un nouvel actif parisien, situé dans le quartier de l'Opéra (Paris II) ;

La cession de plusieurs actifs en province, dans l'agglomération de Mulhouse (Haut-Rhin) et en Ile-de-France.

L'actif parisien est composé de 2.600 m(2) environ de bureaux, à rénover et recommercialiser, sur lesquels près de la moitié est d'ores et déjà louée ou a été prise à bail. L'acquisition a été financée par endettement et par la trésorerie de l'entreprise, renforcée par le produit net de remboursement d'emprunts des cessions des actifs de province (3 ME) annoncées ce jour.

Ces opérations d'arbitrage (acquisition et cessions) ont été réalisées à valeur d'expertise.

Depuis le 30 juin 2011, la stratégie d'accroissement du portefeuille parisien et d'arbitrage d'actifs en province a été menée méthodiquement et se poursuivra au cours des prochaines années.

Au cours de ces 8 années, SCBSM a fait progresser la valeur totale de son patrimoine d'un peu plus de 270 ME à près de 400 ME et la part des actifs parisiens de 16% à 80%.

SCBSM a désormais atteint un point d'équilibre avec un patrimoine composé à plus de 80% d'actifs situés à Paris QCA, le solde étant constitué d'actifs périphériques offrant des rendements satisfaisants et n'exposant pas le Groupe à des risques financiers majeurs.

SCBSM poursuivra au cours des prochains exercices sa stratégie d'arbitrage des actifs de province sans désormais s'interdire la mise en oeuvre d'une optimisation du patrimoine parisien.