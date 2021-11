SCBSM : l'ANR poursuit sa hausse

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le Patrimoine immobilier total de SCBSM s'élève à 375 ME, en hausse de 11 ME par rapport au 30 juin 2020. Cette augmentation s'explique par l'accroissement net de valeur des actifs du portefeuille. Les cessions en province et à Paris sont totalement compensées par les acquisitions de bureaux parisiens. D'ailleurs, SCBSM a cédé l'essentiel de sa participation dans la société Foncière Volta.

Le patrimoine immobilier de cette société centenaire est désormais composé à 81% d'actifs parisiens.

Les arbitrages ont contribué à la réduction de la dette avec un ratio LTV qui, au 30 juin, ressort à 40,3% (44,1% à fin juin 2020), afin de limiter l'exposition du Groupe aux risques financiers. La dette bancaire totale, dont le taux moyen est de 2,49%, est couverte à 71% contre le risque de taux.

Ce ratio LTV est calculé selon l'hypothèse d'un remboursement en numéraire de l'ORNANE émise en mai 2017. Dans l'hypothèse de sa conversion intégrale en actions, le LTV ressortirait à 35,2% au 30 juin 2021.

Grâce à l'enrichissement du patrimoine et à la réduction de la vacance locative, SCBSM a vu ses loyers progresser de 12% en un an, à 14,6 ME. Le résultat opérationnel, hors variation de valeur des immeubles de placement, a progressé à 12,4 ME alors que le résultat au 30 juin 2020 intégrait une indemnité d'assurance de 1,7 ME.

Dans un contexte macroéconomique plus tendu, l'augmentation de la valeur du patrimoine est moins importante que lors de l'exercice précédent, même si elle ressort tout de même à +9,7 ME après +19,4 ME en 2019-2020.

Le résultat net ressort à 16 ME. Le bénéfice récurrent, reflet de la performance intrinsèque du patrimoine net du coût de la dette, est en progression de +9%, à 6,7 ME.

L'Actif Net Réévalué (ANR) de liquidation par action s'élève à 16,99 euro par action à fin juin 2021 (15,67 euros au 30 juin 2020) et à 15,28 euros dans l'hypothèse d'une conversion de l'ORNANE (14,20 euros un an plus tôt).

Perspectives

Le Groupe continue ses recherches d'actifs immobiliers parisiens et poursuit l'étude d'opportunités d'arbitrage d'actifs en Ile-de-France et en province.