SCBSM : l'ANR liquidatif ressort à 14,2 euros à la fin du 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre de l'exercice 2019-2020, soit sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, le patrimoine immobilier de SCBSM se monte à 348,8 millions d'euros, en hausse de 4,7 ME grâce à l'augmentation de la valeur des actifs parisiens. A fin décembre 2019, l'ensemble des actifs parisiens représente 74% de la valeur totale du patrimoine.

Désendettement

En parallèle, le Groupe a poursuivi ses efforts d'optimisation de sa structure financière, avec un endettement financier net stabilisé à 170,4 ME qui fait ressortir un ratio d'endettement (LTV) de 46% à fin décembre 2019 contre 46,4% au 30 juin 2019. Ce taux est calculé selon l'hypothèse d'un remboursement en numéraire de l'Ornane émise en mai 2017. Dans l'hypothèse de conversion intégrale de l'Ornane en actions, le LTV ressortirait à 40,6% au 31 décembre 2019.

Au cours du semestre, l'emprunt obligataire de 28 ME, émis en 2014, a été remboursé et des emprunts adossés aux actifs ont été renégociés de sorte que le taux moyen de la dette s'améliore, à 3,08% contre 3,18% à fin juin 2019, pour une maturité moyenne allongée à 5,7 années (5,4 ans à fin juin 2019). Pour rappel, SCBSM n'a pas d'échéance financière majeure sur les deux exercices à venir.

Nette amélioration du bénéfice net récurrent

Grâce au travail de fond réalisé sur le patrimoine, les performances financières du 1er semestre sont à nouveau solides. Le résultat opérationnel s'affiche en progression de +8% au 1er semestre, à 11,1 ME. Il intègre une hausse soutenue du résultat des activités (+2,3 ME en un an) et une augmentation nette de la valeur du patrimoine de 4,1 ME.

Dans le même temps, l'amélioration de la dette financière permet de réduire le coût de l'endettement financier net de 16% à 3,1 ME, dont 2,5 ME d'impact trésorerie.

Les autres charges financières nettes, intégrant l'impact de la hausse du cours de Bourse sur la valorisation de l'Ornane, s'élèvent à -3,2 ME. Au final, le bénéfice net s'élève à 4,8 ME, en retrait de -15% sur un an. Le bénéfice récurrent ressort à 2,8 ME sur l'exercice (1,5 ME un an plus tôt).

Un ANR liquidatif de 14,2 euros

SCBSM voit son Actif Net Réévalué (ANR) liquidatif par action s'élever à 14,22 euro, en croissance de +6% sur 6 mois. Il s'agit d'une hausse ininterrompue depuis le 30 juin 2009.

Toutefois, dans l'hypothèse d'un remboursement intégral de l'Ornane en actions nouvelles ou existantes, l'ANR liquidatif par action ressortirait à 13,01 euros.

Relance du programme de rachat d'actions

Le Conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre la délégation votée par l'Assemblée Générale des actionnaires du 17 décembre 2019 en autorisant l'annulation de 850.000 titres auto-détenus, représentant 6,3% du capital. Cette opération permettra de réactiver les contrats de liquidité et de rachat d'actions qui sont suspendus en raison de l'atteinte presque intégrale du plafond d'actions auto-détenues (9,89% sur une limite à 10%).

SCBSM rappelle que le programme de rachats d'actions augmente mécaniquement l'ANR par action et, compte tenu de la décote, a un impact relutif pour l'actionnaire.

Vigilance renforcée

Le Groupe SCBSM est vigilant et évalue régulièrement les risques que la crise sanitaire actuelle fait peser sur l'économie en général et sur la valeur de ses actifs en particulier.

Aucune incidence n'est constatée dans les comptes au 31 décembre 2019. A ce stade, SCBSM n'est pas en mesure d'évaluer l'impact de l'épidémie de Covid-19, notamment sur ses flux de trésorerie à court terme.