SCBSM : de plus en plus parisienne !

(Boursier.com) — SCBSM a poursuivi le renforcement de son profil de Foncière parisienne avec la session de deux actifs en province.

SCBSM a ainsi cédé, avant la clôture de l'exercice 2022-2023, un hôtel particulier à usage de bureaux de 2.000 m2 à Nancy et son 'retail park' de près de 8.000 m2 à St-Malo.

Le prix de cession ressort supérieur à la valeur inscrite dans les comptes au 31 décembre 2022 (15 ME), démontrant l'approche comptable conservatrice retenue par la société.

Le produit net de dettes de ces deux cessions, supérieur à 13 ME, représente plus d'un quart de la valeur nette des actifs hors Paris qui ont vocation à être monétisés afin de servir la stratégie de désendettement, d'acquisitions tactiques et de retour aux actionnaires.

Au terme de ces deux nouveaux arbitrages, SCBSM a cédé pour un total de 280 ME d'actifs en 15 ans afin de construire un patrimoine de près de 430 ME désormais constitué à près de 90% d'actifs parisiens.