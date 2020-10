SCBSM : bonne résistance sur l'exercice 2019-2020

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2019-2020 (période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), SCBSM a poursuivi sa stratégie de "sécurisation" de son portefeuille. Le groupe reste ainsi fidèle à sa vision patrimoniale de long terme et sa vocation de Foncière parisienne. La mise en oeuvre de cette stratégie s'est traduite, au cours de l'exercice, par un renforcement de la part des actifs immobiliers parisiens qui, fin juin 2020, représentent plus de 76% d'un patrimoine total estimé à plus de 360 millions d'euros. SCBSM a porté un effort particulier sur la baisse de la vacance locative (location intégrale des sites de Paris-Ternes, Paris-Poissonnière) avec notamment le remplacement, juste avant le début de la crise sanitaire, d'un des principaux locataires.

SCBSM a poursuivi son désendettement. Son ratio LTV est passé de 46% au 31 décembre 2019 à moins de 44% à fin juin 2020, afin de limiter l'exposition du Groupe aux risques financiers et le refinancement de plusieurs prêts afin d'augmenter la maturité de la dette et d'en réduire le coût moyen.

Ce travail de fond a permis d'accroître la rentabilité économique du patrimoine (hausse des loyers perçus, malgré le soutien financier apporté à certains locataires, grâce à la relocation d'un site parisien à la valeur de marché), de conforter la valeur des actifs en portefeuille et de diminuer la charge de la dette financière.

Sur la base des travaux comptables en cours, le bénéfice net ressortirait ainsi à 23,1 ME sur l'exercice 2019-2020 (18,8 ME un an plus tôt). Le Groupe SCBSM rappelle avoir comptabilisé une charge d'impôts exceptionnelle de 4,1 ME l'an dernier.