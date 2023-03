SCBSM : ANR de 18,65 EUR

(Boursier.com) — SCBSM affiche un Actif Net Réévalué de liquidation par action de 18,65 EUR contre 18,68 EUR au 30 juin 2022. La valeur globale des actifs a progressé légèrement moins vite que l'augmentation du nombre d'actions pris en compte dans le calcul de l'ANR par action.

En cas de conversion intégrale de l'ORNANE, l'ANR de liquidation s'élèverait à 17,92 EUR à fin décembre 2022 contre 17,40 EUR au 30 juin 2022.

Au global, la valeur du patrimoine a progressé de 2 MEUR au cours du 1er semestre 2022-2023 pour atteindre 443 MEUR au 31 décembre 2022. SCBSM a dégagé un résultat opérationnel, avant variation de juste valeur, stable et robuste à 7,2 MEUR. La hausse des loyers sur 12 mois est de +6% grâce au travail de renégociation des loyers au-delà des indexations contractuelles. Dans le même temps, les frais financiers totaux (coût de l'endettement financier + autres produits et charges financiers) sont passés de -1,6 MEUR à +1,0 MEUR notamment par la revalorisation comptable des instruments de couverture. Le résultat récurrent dégagé au cours du 1er semestre 2022-2023 s'élève à 4,9 MEUR contre 4,4 MEUR un an plus tôt.