SCBSM : 9,4 ME de bénéfices en 2021

(Boursier.com) — En 2021, l'augmentation de la valeur du patrimoine de SCBSM reste importante. Elle est de +3,9 ME contre +4,3 ME un an plus tôt) et permet au résultat opérationnel de progresser de +6,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020-2021, à 11,1 ME.

Après prise en compte du coût de l'endettement financier (-2,7 ME), partiellement compensé par un autre produit financier net (1,1 ME lié principalement à un gain sur les instruments de couverture), le résultat net s'élève à 9,4 ME (+28% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020-2021).

Le bénéfice récurrent, reflet de la performance intrinsèque du patrimoine net du coût de la dette, est en progression de +35%, à 4,4 ME.

Au 31 décembre 2021, le ratio LTV ressort à 40,2% (-10 points de base par rapport au 30 juin 2021) avec une dette bancaire totale (taux moyen de 2,52%) actuellement couverte à 71% contre le risque de taux.

L'Actif Net Réévalué (ANR) de liquidation par action s'élève à 15,62 euros (15,28 euros six mois plus tôt) dans l'hypothèse d'une conversion de l'ORNANE en actions et à 17,93 euros (16,99 euros au 30 juin 2021) dans l'hypothèse d'un remboursement intégral en numéraire.

Un nouveau fleuron en cours d'acquisition au coeur de Paris

La société reste vigilante sur l'impact de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine et des sanctions à l'encontre de la Russie (sans impact direct) à court et moyen terme. Le portefeuille parisien constitue pour SCBSM un atout majeur face à ces crises.

Dans ce contexte, le Groupe continue ses recherches d'actifs immobiliers parisiens et poursuit l'étude d'opportunités d'arbitrage d'actifs en Ile-de-France et en province. SCBSM espère finaliser au second semestre l'acquisition d'un immeuble qui deviendra à coup sûr un des nouveaux fleurons du patrimoine du Groupe en plein coeur de Paris.