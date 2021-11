SBT : premier semestre en croissance

(Boursier.com) — Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, l'activité est très fortement repartie au 1er semestre 2021 pour SBT, conformément aux attentes du management. Le chiffre d'affaires consolidé affiche une hausse de +22,5% par rapport au 30 juin 2020 pour atteindre 8,2 ME. Il s'élevait à 7,2 ME au 30 juin 2019. Le résultat d'exploitation s'inscrit à 682,7 KE. Le résultat net avant impôt et amortissement des écarts d'acquisition est de 678,5 KE.

Le chiffre d'affaires de l'activité Smart Health est en hausse sur la période (2,5 ME de CA au 1er semestre 2021 contre 1,8 ME au 1er semestre 2020 et 1,8 ME au 1er semestre 2019). Les activités de Services Professionnels ont connu un bon redémarrage à la suite d'une année perturbée par la crise sanitaire et sont en hausse de +14% (5,6 ME de CA au 1er semestre 2021 contre 4,9 ME au 1er semestre 2020 et 5,4 ME de CA au 1er semestre 2019). La filiale américaine OSE CORP réalise à nouveau une très belle performance, en progression par rapport à l'an passé (0,9 ME au 1er semestre 2021 contre 0,7 ME au 1er semestre 2020 et 0,4 ME au 1er semestre 2019).

L'EBITDA s'élève à 972 KE à fin juin dont 495 KE pour la Santé et 477 KE pour les Services Professionnels. Il est en forte augmentation par rapport à n-1 (493 KE à fin juin 2020) et par rapport à n-2 (440 KE à fin juin 2019).

Le cash-flow d'exploitation est également en forte augmentation (+460 KE) par rapport à n-1 pour atteindre 857,2 KE. Au 30 juin 2021, les capitaux propres consolidés s'élèvent à 6 ME, les dettes financières brutes à 2,5 ME et la trésorerie disponible à 3,2 ME, soit une trésorerie nette de 0,7 ME.

SBT a bénéficié de Prêts Garantis par l'État (PGE) à hauteur de 2,2 ME pour sécuriser sa situation de trésorerie au courant de l'année 2020, qui seront conservés pendant 5 ans.