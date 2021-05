Savonnerie de Nyons : des comptes 2020 bien propres !

Savonnerie de Nyons : des comptes 2020 bien propres !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Savonnerie de Nyons, située au coeur de la Drôme Provençale, est une entreprise artisanale de fabrication de savons, de produits d'hygiène corporelle et de cosmétiques. Sur l'exercice 2020, La Savonnerie de Nyons a enregistré un chiffre d'affaires de 3.626 KE en progression de 35% par rapport à 2019.

Alors que l'activité sur le 1er semestre a été fortement impactée par la crise sanitaire, la société a connu un fort rebond sur le second semestre, dopée par une utilisation encore plus soutenue de ses produits pour limiter les risques de contamination. Malgré la fermeture de la boutique de vente (Nyons) pendant deux mois et demi, le chiffre d'affaires B to B a progressé de 25% grâce aux ventes en ligne via le site internet de la Société. En outre, La Savonnerie de Nyons a réalisé 60% de ses ventes à l'exportation en 2020.

Résultats en forte hausse

Le niveau d'activité enregistré sur l'exercice 2020 a permis de dégager des résultats en très forte hausse. Le résultat d'exploitation ressort à 1.026 kE en hausse de +158%, la marge d'exploitation passant de 14,8 à 28,3%, soit un gain de près de 14 points.

Le résultat s'inscrit à 710 kE, soit une marge nette de 19,6%, tandis que la CAF s'établit 1.088 kE.

Au 31 décembre 2020, les fonds propres s'élevaient à 1,71 million d'euros pour un endettement financier net de 738 kE, soit un 'gearing' de 43%.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale qui se tiendra le 25 juin prochain, la distribution d'un dividende de 1,55 euro/action.

Perspectives prometteuses

L'année 2021 a démarré avec une très forte croissance, toujours tirée par les exportations. Le carnet de commandes est élevé et la demande reste importante. La Savonnerie de Nyons entend ainsi continuer la multiplication de ses missions de recherche de distributeurs à l'export, notamment en Roumanie, Pologne, Hongrie, mais aussi en Inde et au Japon, deux marchés très porteurs.

Parallèlement, la société poursuit ses investissements pour accompagner le développement de ses ventes sur ses différents canaux de distribution.

Globalement, la société anticipe un nouvel exercice de croissance. La forte hausse du coût des transports et des matières premières, et le rallongement des délais d'approvisionnement causés par la rupture de matières pourraient cependant venir impacter les niveaux de marge, tout en restant à un niveau élevé.