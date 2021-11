Savills France installe Safran Electrical & Power à Créteil

(Boursier.com) — Savills , conseil international en immobilier d'entreprise et son département Agence, a accompagné Safran Electrical & Power, société du groupe Safran, sur leur prise à bail de 6.400 m(2) à Créteil.

Safran Electrical & Power est l'un des leaders mondiaux des systèmes électriques aéronautiques. La société développe notamment des systèmes de génération et de distribution électrique et des moteurs électriques. Son souhait était de trouver une solution lui permettant de regrouper des équipes auparavant situées à Montreuil et à Villaroche.

Après une étude interne, la situation géographique de Créteil s'est avérée être la plus satisfaisante.

L'immeuble "L'Avancée A" pris à bail est en cours de rénovation afin de répondre aux besoins spécifiques de Safran Electrical & Power. Ce bâtiment mixte (activité/bureaux) sera livré en début d'année 2022. Les équipes de Safran Electrical & Power prendront leurs quartiers à compter du 1er février 2022, pour une prise à bail de 10 ans.