Savencia : sur les 50 euros

Savencia : sur les 50 euros









Crédit photo © Savencia Fromage & Dairy

(Boursier.com) — Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020, Savencia a informé ses actionnaires que son assemblée générale convoquée le 23 avril 2020 à 10h30 heures se tiendrait hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Compte-tenu de l'absence de faculté pour les actionnaires d'assister physiquement à l'assemblée, ou de s'y faire représenter physiquement, la société a invité les actionnaires à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société. Le titre remonte de 0,8% ce vendredi matin à 50,60 euros en bourse de Paris.