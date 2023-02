Savencia : près de 17% de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — A 6,551 milliards d'euros, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Savencia Fromage & Dairy est, au 31 décembre 2022, en croissance de +16,8%.

Cette évolution de 941 millions d'euros résulte dans sa quasi-totalité d'une croissance organique fortement tirée par les Autres Produits Laitiers. La croissance organique des Produits Fromagers est en augmentation de 7,3%, qui provient principalement des hausses de tarifs requises sur tous les marchés pour faire face aux impacts de l'inflation. Dans ce contexte, les volumes se sont globalement contractés, notamment en Europe sous l'impact de l'arrêt de quelques références, de pénalités de certains distributeurs ou encore de la modification du comportement des consommateurs face à l'inflation. A l'international, les volumes se sont globalement bien développés même si certains marchés ont pu connaitre des évolutions plus contrastées. Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers est en forte progression avec une croissance à taux de change et périmètre constants de 30,9%. Cette évolution résulte notamment d'un effet positif de prix provenant de la valorisation des cotations des produits industriels (beurre, poudre et sérum) tout au long de l'année et des hausses de tarifs nécessaires pour couvrir l'inflation.

"Dans un contexte inédit et fortement perturbé, Savencia Fromage & Dairy a su ajuster ses prix de vente et dans le même temps continuer à assurer à ses producteurs partenaires laitiers une des meilleures rémunérations du lait en France", commente le management de Savencia.