Savencia : peu de visibilité pour l'année 2023

(Boursier.com) — A 6,551 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse au 31 décembre 2022 de 941 millions d'euros, soit 16,8% par rapport à l'année dernière. Cette évolution résulte principalement d'une croissance organique de 16,7% tirée par la dynamique des Autres Produits Laitiers.

Après une performance record en 2021, le résultat opérationnel courant de 234,3 ME se contracte légèrement de 11,4 ME. Cette évolution s'explique notamment par le décalage entre la hausse des coûts (dont celles des matières premières et de l'énergie) et sa répercussion dans les tarifs. Il reflète une croissance continue de la restauration hors domicile sur l'ensemble des géographies, un maintien global de la consommation en France et une baisse de consommation en Europe face aux inflations subies.

La marge opérationnelle courante du Groupe est à 3,6% en recul de 80 points par rapport à celle de l'exercice 2021. Le résultat opérationnel atteint 162,9 ME, soit 2,5% du chiffre d'affaires en retrait de 10,1 millions d'euroMEs. Il est impacté par des dépréciations d'actifs résultant notamment de la hausse des taux d'actualisation ainsi que par les conséquences des inondations intervenues en Belgique en juillet 2021.

Le résultat financier se dégrade de 3,5 ME en lien avec la forte volatilité des parités monétaires tout au long de l'année 2022.

Le résultat net part du Groupe est de 68 millions d'euros et représente 1% du chiffre d'affaires. Les équilibres financiers restent très bien maîtrisés avec un taux d'endettement (hors IFRS 16) en baisse à 22,5% des capitaux propres. Il était de 25,1% en 2021.

Dividende

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale, le 27 avril prochain, la distribution d'un dividende de 1,3 euro par action (1,5 euro par action un an plus tôt).

Perspectives 2023

La visibilité de l'année 2023 reste affectée par :

- L'évolution des inflations avec des risques résiduels de pénurie et d'ajustements des modes de consommation,

- La poursuite du conflit armé à l'est de l'Europe et ses conséquences sur une croissance ralentie des économies mondiales,

- Le rythme de reprise de l'économie chinoise, premier importateur mondial de produits laitiers.

Dans ce contexte hautement imprévisible, Savencia poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement tout en développant la complémentarité de ses différents métiers et en s'appuyant sur sa relation de confiance avec ses partenaires : producteurs de lait, distributeurs et consommateurs.

Le Groupe entend pallier l'incertitude de l'environnement en s'appuyant sur la qualité de ses produits et l'engagement de toutes ses équipes, en lien avec sa mission : "Entreprendre pour Bien Nourrir l'Homme".