Savencia : légère hausse du chiffre d'affaires trimestriel

Savencia : légère hausse du chiffre d'affaires trimestriel









Crédit photo © Savencia Fromage & Dairy

(Boursier.com) — Au 31 mars 2020, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy atteint 1.220 millions d'euros, en progression de 1,9% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution provient principalement d'un effet de change négatif de 1,6% dû à une dévaluation des monnaies sud-américaines supérieure au renforcement du dollar américain et d'une croissance organique positive de 3,2%.

A structure et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers augmente de 4,9% soutenu par une demande ponctuellement renforcée sur les principaux marchés. Le groupe constate que les mesures de confinement décrétées en mars ont provoqué un stockage des consommateurs dans les circuits retail principalement en Europe.

" Les performances du début de l'année 2020 sont dans la continuité de celles de la fin de l'exercice précédent. L'effondrement actuel des activités de food-service non compensé par la croissance du retail, va provoquer un excédent de lait sur les marchés et une évolution négative des cotations de beurre et de poudre ", commente le groupe.

Savencia estime ne pas disposer d'assez de visibilité sur l'évolution de la consommation au cours des prochains trimestres.