Savencia : le résultat opérationnel courant ressort à 125,9 millions d'euros au S1

(Boursier.com) — En date du 30 juin 2022, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy progresse de 13% à 3,023 MdsE, dont 11% au titre de sa croissance organique. L'effet de change positif de 1,4% est la conséquence directe de la dévaluation de l'euro au regard de la quasi-totalité des monnaies. La croissance organique des Produits Fromagers de 4% résulte d'ajustements de tarifs, nécessaires dans un environnement inflationniste. Ces hausses, ainsi que les déréférencements imposés par certains distributeurs, ont pénalisé les volumes en Europe sans qu'ils puissent être compensés par la croissance réalisée à l'International.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers progresse de 21,2% en lien avec la hausse des cotations des produits industriels et la reprise du marché du food-service.

A 125,9 millions d'euros, le résultat opérationnel courant baisse de 14,2 millions d'euros, ou -10,1%. S'il bénéficie de la hausse des cotations des produits industriels, il est pénalisé par la baisse des volumes et l'inflation. Dans

cet environnement, la marge opérationnelle courante du Groupe se contracte de 100 points de base à 4,2%. Celle des Autres Produits Laitiers est stable à 5,4% contre 5,3% en 2021 et celle des Produits Fromagers se rétracte de 250 points de base à 3,4%.

La situation financière du Groupe reste solide avec des capitaux propres de 1.889 millions d'euros et un endettement net hors IFRS 16 de 555 millions d'euros. Il représente 29% des capitaux propres consolidés contre 27% au 30 juin 2021.

En dépit de la condamnation non exécutoire de Savencia à verser 26 millions d'euros au titre de 2020 et un montant restant à définir pour 2021 au bénéfice de l'Association d'OP Sunlait, le Groupe continue de considérer qu'il respecte les termes de ses contrats et, qu'à ce titre, les demandes de Sunlait sont injustifiées et qu'il n'y a pas lieu d'enregistrer de provisions. Savencia confirme son intention de faire appel de cette décision.

Engagements RSE du Groupe : Plan Oxygen

Savencia Fromage & Dairy poursuit le déploiement de son plan Oxygen qui fixe les objectifs de ses engagements RSE.

Filière laitière durable : le déploiement de la Charte des bonnes pratiques d'élevage a été étendu pour couvrir 86% des producteurs laitiers du Groupe au niveau mondial.

Renforcement de l'ambition de réduction carbone : le Groupe a décidé d'accélérer la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, selon des critères définis par la science du climat en adhérant à ScienceBased-Targets initiative.

Santé et sécurité des salariés : en appui de tous les plans d'actions déjà menés, une semaine mondiale de la sécurité a permis la mobilisation de l'ensemble des équipes.

Perspectives du second semestre 2022

L'environnement du second semestre devrait demeurer fortement volatile avec des tendances inflationnistes qui risquent de se poursuivre en raison des tensions en matière d'approvisionnement énergétique et d'une tendance à la baisse de la production laitière dans le monde. Les conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages risquent de s'accentuer avec un impact très probable sur la demande.

Dans cet environnement inédit, le Groupe poursuivra son objectif de croissance durable. Il adaptera son offre aux nouvelles demandes des consommateurs et renforcera ses efforts en termes de compétitivité. Il poursuivra ses efforts en matière d'amélioration de la sécurité de tous ses collaborateurs et partenaires, ainsi que le dialogue permanent avec ses clients et producteurs de lait...