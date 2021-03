Savencia : Le résultat opérationnel atteint 156,4 millions d'euros

Savencia : Le résultat opérationnel atteint 156,4 millions d'euros









Crédit photo © Savencia Fromage & Dairy

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy a progressé au titre de l'exercice 2020 de 153 millions d'euros ou 3,1% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution résulte d'un effet de structure positif de 6% provenant principalement de l'intégration de CF&R à compter du mois de mai 2020, d'un fort effet de change négatif de 3,3% en lien avec la revalorisation de l'euro et d'une croissance organique de 0,6%. Ces différents impacts ont été développés dans un communiqué en date du 5 février 2021.

A 211,4 millions d'euros, le résultat opérationnel courant 2020 croît de 19,3 millions d'euros. Les coûts spécifiques de 32,2 millions d'euros liés à la crise sanitaire ont pu être compensés par une priorisation et une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles ainsi que par une amélioration de la performance industrielle. Enfin, la croissance du résultat opérationnel courant a bénéficié d'une dynamique soutenue de la consommation à domicile sur la quasi-totalité des marchés mondiaux.

A 4,1% la marge opérationnelle courante du Groupe progresse majoritairement sous l'influence des Produits Fromagers et dans une moindre mesure des Autres Produits Laitiers.

Le résultat opérationnel atteint 156,4 millions d'euros soit 3% du chiffre d'affaires. Il est impacté par des charges de restructuration et des dépréciations d'activités liées à l'environnement actuel en Russie, en Pologne et aux USA. Enfin, il tient compte également de la poursuite des opérations d'optimisation industrielle et opérationnelle initiées en 2018. Le résultat financier s'améliore de 3,3 millions d'euros. Il bénéficie de gains de change significatifs ainsi que d'une baisse des taux de financement.

Le résultat net part du Groupe de 78,8 millions d'euros représente 1,5% du chiffre d'affaires. Les équilibres financiers restent bien maîtrisés avec un taux d'endettement net (hors IFRS 16) en forte baisse à 28,7% des capitaux propres. Ce taux était de 41,3% en 2019.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale du 22 avril prochain la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action.

Perspectives 2021

En dépit de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, Savencia Fromage & Dairy poursuivra sa démarche RSE en priorisant la protection de ses salariés, son soutien à l'emploi des jeunes par des programmes d'alternance et d'apprentissage, ainsi que la décarbonisation de ses activités industrielles, dans une volonté permanente de dialogue avec ses clients distributeurs et ses producteurs de lait.

En 2021, le Groupe continuera à privilégier un modèle agile pour s'adapter en permanence à l'évolution de son environnement et aux attentes de ses consommateurs comme actuellement dans le domaine du végétal. Savencia Fromage & Dairy renforcera également ses efforts de compétitivité pour assurer une croissance rentable de ses marques, grâce à la qualité de ses produits et l'engagement de tous ses collaborateurs.