Savencia : le CA atteint 1.455 millions d'euros en progression de 9,4% au T1

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy atteint 1.455 millions d'euros en progression de 9,4% ou 125 millions d'euros. Cette évolution provient principalement d'une croissance organique forte de 8,1% et marginalement :

d'un effet de structure positif de 0,3% en lien avec la consolidation des activités d'Alternative Foods à compter du 1er octobre 2021 et de Poitou-Chèvres à compter du 15 mars 2022 ;

d'un effet de change positif de 0,9% dû à la dévaluation de l'euro au regard de la quasi-totalité des devises.

A structure et taux de change constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers augmente légèrement de 0,5% sur une base de comparaison très défavorable et dans un contexte de marché orienté à la baisse. Sa croissance a été limitée pour plusieurs raisons (décalage des fêtes de Pâques sur le mois d'avril, déréférencements partiels, arrêts d'opérations de promotions). Par ailleurs, l'activité de restauration hors domicile a poursuivi son redressement de manière dynamique, notamment à l'international.

Le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers est en progression organique de près de 20%. Il reflète principalement la croissance forte des cotations des produits industriels ainsi qu'un dynamisme de la demande des protéines de haute qualité.

Perspectives

Le Groupe poursuivra son activité essentielle de production alimentaire sur ses différents marchés. Malgré un bon premier trimestre, la visibilité sur l'ensemble de l'année reste incertaine en raison notamment :

du redémarrage de la crise sanitaire dans certaines régions du monde ;

d'un contexte très inflationniste requérant de nouvelles hausses de tarif qui pourraient potentiellement impacter la consommation ; et enfin

des conséquences de la guerre qui touche l'Est de l'Europe et qui ont amené Savencia a décider de suspendre tout nouvel investissement en Russie.

La nomination d'Olivier Delaméa comme Directeur Général par le Conseil d'Administration à partir du 1er septembre prochain, lui permettra, avec l'accompagnement de Jean-Paul Torris, de développer une bonne connaissance des activités du Groupe.

Dans le contexte de crise globale, Savencia Fromage & Dairy poursuivra ses efforts de protection et de sécurisation de l'ensemble de ses collaborateurs, de leurs familles et de ses partenaires laitiers.

Avec la mobilisation de ses filiales et collaborateurs, le Groupe participe au mouvement de solidarité international en faveur de l'Ukraine en contribuant à l'aide alimentaire, à l'accueil de réfugiés et au soutien de différentes associations caritatives présentes sur place.

(La prochaine publication interviendra le 8 septembre 2022 à l'occasion des comptes semestriels)