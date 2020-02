Savencia : le CA annuel dépasse les 5 MdsE

Savencia : le CA annuel dépasse les 5 MdsE









Crédit photo © Société Savencia

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy atteint 5.007 millions d'euros en progression de 3% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution provient :

- D'une croissance organique positive de 2,8% ; - D'un effet de structure de 0,4% résultant de l'intégration des nouvelles activités : Bake Plus et Rogue Creamery acquis en 2018 ainsi que les Fromageries Papillon intégrées au cours du second semestre 2019 ; et enfin - D'un effet de change négatif de 0,3% provenant essentiellement de la dépréciation du peso argentin liée à l'hyperinflation locale. Cet effet est cependant partiellement compensé par le renforcement de multiples monnaies vis-à-vis de l'euro dont en premier lieu le dollar américain.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des Produits Fromagers croît de 3,2%. Il bénéficie selon les marchés d'une dynamique de prix en lien avec les hausses du prix du lait payé aux producteurs, tout en gardant une dynamique de volumes bien orientés sur les marques majeures. Les volumes ont souffert temporairement en Europe de déréférencements partiels de la part de certains distributeurs refusant une stricte application de la loi EGAlim. Les volumes continuent de progresser plus rapidement à l'international que sur les marchés européens.

Dans un contexte de demande soutenue, le chiffre d'affaires des Autres Produits Laitiers se développe de 3,5% bénéficiant notamment d'un effet prix. Son évolution résulte principalement de la conjonction de trois éléments :

- Un effet de prix lié à l'inflation Argentine ; - La correction à la hausse de 43% des cotations de poudre de lait ; et - Un effet négatif lié à la chute de 18% de la cotation du beurre, chute qui s'est accélérée sur le second semestre de l'année.

A l'issue de la mise en application de la loi EGAlim en France, Savencia Fromage & Dairy a fortement contribué à la revalorisation de la filière laitière française. La force de ses marques et l'engagement de ses équipes ont permis de consolider ses positions tant en Europe qu'à l'International.

La prochaine publication interviendra le 5 mars 2020...