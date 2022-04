Savencia : l'AG se tiendra à Viroflay

(Boursier.com) — Savencia SA informe ses actionnaires qu'ils sont convoqués en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le 21 avril à 10h30, au siège social à Viroflay.

L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du 16 mars 2022. L'avis de réunion qui contient notamment l'ordre du jour de cette assemblée et les projets de résolutions qui lui seront soumis ainsi que leur présentation, peuvent être consultés dans l'espace Assemblée Générale du site Internet de la société. Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.

Rappelons que Savencia prévoit d'attribuer à ses actionnaires un dividende de 1,5 euro par action au titre de l'exercice 2021.