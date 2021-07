Savencia : inondation exceptionnelle chez Corman en Belgique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 15 juillet dernier, l'entreprise Corman, située à Goé près de Liège en Belgique, spécialiste des beurres et matières grasses laitières fonctionnelles, filiale du groupe Savencia Fromage & Dairy, a été submergée en pleine nuit par les eaux de la Vesdre et par le "tsunami" provoqué par le délestage d'un barrage en amont. Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques annoncées, la direction avait pris des mesures garantissant la sécurité de ses équipes et avait procédé à l'évacuation de tous les salariés travaillant sur le site quelques heures avant le sinistre, ce qui a permis de ne déplorer aucun blessé.

Parallèlement, le groupe Savencia s'est rapidement mobilisé pour accompagner les collaborateurs de Corman dans cette épreuve et leur assurer le soutien humain et logistique indispensable dans de telles circonstances. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les salariés et leur famille, ainsi qu'une cellule de crise.

"Nous remercions la Région, l'Armée et la Protection Civile pour leur assistance rapide et efficace, ainsi que la Bourgmestre et le personnel de la ville de Dolhain pour leur aide et leur solidarité. Les équipes de Corman sont mobilisées pour sécuriser le site et réduire les atteintes à l'environnement. Compte tenu de l'ampleur inédite du sinistre, les dommages matériels sont considérables et sont toujours en cours d'évaluation. Un plan de continuité d'activité est en cours de mise en oeuvre. La sécurité des collaborateurs reste la priorité de Corman et du Groupe, ainsi que la reprise progressive de l'activité du site, dans le strict respect des normes de qualité" commente le groupe.

Jean-Paul Torris, Directeur général de Savencia Fromage & Dairy a déclaré : "Les dirigeants et les salariés de Savencia sont mobilisés et solidaires aux côtés des équipes de Corman et de leurs familles pour surmonter cette épreuve. Je tiens à rendre hommage à l'esprit de responsabilité des dirigeants qui ont pris l'initiative, dans une urgence absolue, de mettre en sécurité l'ensemble des salariés. Dans les jours et les semaines à venir, notre Groupe accompagnera Corman et ses collaborateurs afin d'étudier une reprise d'activité dans les meilleures conditions possibles".