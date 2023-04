Savencia Fromage & Dairy : pas de franche visibilité sur 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy au 31 mars atteint 1,669 milliard d'euros, en progression de 214 millions d'euros soit 14,7% par rapport à l'année précédente. Cette évolution résulte principalement d'une forte croissance organique de 17,6% réduite par un effet de change négatif de 3% : dévalorisation du peso Argentin partiellement compensée par la réévaluation du dollar américain et des monnaies européennes.

Le chiffre d'affaires des 'Produits Fromagers' augmente de +13,6% à structure et taux de change constants. Cette augmentation provient de la répercussion partielle de l'inflation dans les tarifs. Les volumes se contractent légèrement en raison de la modification des comportements des consommateurs dans ce contexte inflationniste. Cette contraction a été limitée par le positionnement des fêtes de Pâques sur le premier trimestre et une dynamique solide des marchés internationaux. A structure et taux de change constants, le chiffre d'affaires des 'Autres Produits Laitiers' est en progression de -23,2%. Enfin, l'activité de 'restauration hors domicile' poursuit son développement.

Perspectives

A la suite de la prise de contrôle en Argentine de la société Sucesores de Alfredo Williner (Williner), le 5 avril, les équipes se focaliseront sur son intégration et le développement de synergies.

Les performances de ce début d'année restent dans la continuité de celles de la fin de l'exercice précédent, avec des parts de marchés solides et une poursuite du développement international. Toutefois, dans cette situation, les incertitudes liées à l'environnement : géopolitique mondiale, inflation, énergie, pouvoir d'achat, économie laitière... ne donnent pas de visibilité sur 2023.