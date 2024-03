Savencia Fromage & Dairy : les bénéfices progressent de 28 ME en 2023

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires de Groupe Savencia Fromage & Dairy progresse de +3,7%, soit une augmentation de 240 millions d'euros par rapport à 2022. Celle-ci résulte d'une croissance organique de +11,6% ainsi que d'un effet de structure de 2,1% lié principalement à la consolidation des activités de Williner à compter d'avril 2023.

Le résultat opérationnel courant de 212,9 ME est en diminution de -9,1%, soit 21,4 ME. Cette baisse provient essentiellement de l'augmentation des coûts matières et énergies ainsi que de la baisse des cotations des produits industriels pénalisant le résultat de l'activité Autres Produits Laitiers. Les Produits Fromagers sont en progression de +46 ME portés par des ajustements tarifaires réalisés sur l'ensemble des marchés. La marge opérationnelle courante des Produits Fromagers progresse ainsi de +2,1% à 3,1%. A l'inverse, les Autres Produits Laitiers se contractent de -6,1% à 4,1%. La marge opérationnelle du Groupe s'établit à 3,1% (3,6% en 2022).

Le résultat net part du Groupe est de 96,5 ME, en progression de 28,5 ME. Il représente 1,4% du chiffre d'affaires.

Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale du 25 avril prochain, la distribution d'un dividende de 1,4 euro par action, en progression de 7,5%.

Cotation...

Perspectives 2024

Les perspectives de l'année 2024 restent marquées par un environnement volatile et incertain avec la poursuite de l'évolution des modes de consommation dans un contexte où le pouvoir d'achat reste contraint. D'autre part, les tensions géopolitiques et économiques entraînent un ralentissement de la croissance des économies mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe Savencia Fromage & Dairy poursuit ses efforts d'adaptation et d'investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers et en s'appuyant sur la relation de confiance avec ses partenaires : producteurs de lait, distributeurs et consommateurs.

Le Groupe entend répondre à l'incertitude de l'environnement en s'appuyant sur la qualité de ses produits et l'engagement de toutes ses équipes, en lien avec sa mission : "Entreprendre pour Bien Nourrir l'Homme tout en Servant le Bien Commun".