Savencia Fromage & Dairy et l'OP SOL engagés pour une filière laitière durable dans le Sud-Ouest

(Boursier.com) — Au cours d'une rencontre qui s'est tenue le 8 septembre à la Fromagerie des Chaumes à Jurançon dans les Pyrénées Atlantiques (64), Romain Gavoille, Président de l'OP SOL, et Olivier Delaméa, Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy, ont officialisé leur partenariat sur la collecte de lait.

L'Organisation des Producteurs de l'OP SOL a choisi de rejoindre Savencia dès février 2023 en livrant son lait à la Fromagerie des Chaumes. Ce partenariat assure un débouché local et durable à l'OP SOL, gage de pérennité pour ses 140 éleveurs,130 fermes laitières et contribue à la sécurisation des approvisionnements laitiers de la Fromagerie des Chaumes, qui verra à terme un quasi doublement des volumes de lait traités. En 2024, cela permettra à la Fromagerie des Chaumes d'avoir un approvisionnement lait autonome avec du lait local et d'économiser 237 tonnes CO(2).

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans une volonté commune de pérenniser la filière laitière dans le Sud-Ouest. Ensemble, nous devrons répondre aux défis environnementaux -lait bas carbone, bienêtre animal, ...- et aux défis sociaux avec des métiers viables et vivables qui doivent demain permettre le renouvellement des générations. Savencia et l'OP SOL s'engagent ainsi à développer une production laitière durable, respectueuse de l'Homme, de l'environnement et du bien-être animal.

A l'occasion de cette journée, les producteurs de l'OP SOL ont été invités à visiter la Fromagerie des Chaumes à Jurançon pour y découvrir la fabrication des fromages produits grâce à la collecte de leur lait, comme l'onctueux fromage au lait de vache St Albray.

Au cours de cette rencontre, Olivier Delaméa, Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy, a déclaré : "Nous sommes ravis d'officialiser aujourd'hui ce partenariat qui vient renforcer la filière laitière locale du Sud-Ouest et qui s'inscrit dans une volonté commune de développer une production laitière durable".

Romain Gavoille, Président de l'OP SOL, a ajouté : "La bonne participation à cette journée montre bien l'état d'esprit dans lequel est l'OP SOL : curieuse et ouverte. Curieuse de connaître son nouveau client et son process fromager. Ouverte au dialogue avec ses clients et tout l'environnement laitier de notre Sud-Ouest pour y maintenir une dynamique laitière saine, performante et durable."