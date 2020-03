Savencia Fromage & Dairy annonce l'autorisation de la CE pour la prise de contrôle de CF&R

Savencia Fromage & Dairy annonce l'autorisation de la CE pour la prise de contrôle de CF&R









Crédit photo © Société Savencia

(Boursier.com) — En octobre dernier, Savencia Fromage & Dairy et Sodiaal avaient annoncé un projet d'évolution de la gouvernance de leur JV commune Compagnie des Fromages & RichesMonts (CF&R). La Commission Européenne a notifié le 13 mars 2020 au Groupe Savencia Fromage & Dairy sa décision de ne pas s'opposer à son opération de prise de contrôle de la Compagnie des Fromages et RichesMonts et de la déclarer compatible avec le marché intérieur.

Jean-Paul Torris, Directeur Général de Savencia Fromage & Dairy, déclare : "avec les marques fortes de CF&R, Le Rustique, Coeur de Lion et RichesMonts, ce rapprochement vient consolider nos positions majeures en Europe et va permettre d'accélérer leur développement à l'international".

Le calendrier de finalisation de cette opération est en cours d'élaboration. Ce calendrier intégrera la poursuite de la procédure d'information des instances représentatives du personnel de CF&R.

Cette opération entraînera la consolidation par intégration globale de CF&R dans les comptes 2020 de Savencia Fromage & Dairy. Sur la base des chiffres 2019, le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy augmentera de 437 millions d'euros.