Savencia Fromage & Dairy : 11% de croissance organique sur 9 mois

(Boursier.com) — A fin septembre le chiffre d'affaires de Savencia Fromage & Dairy est en progression de +6,5%, à 5,017 milliards d'euros (4,411 MdE à fin septembre 2022).

La croissance organique est de +11,2%. Elle reste solide en dépit d'un tassement au cours du 3e trimestre en lien notamment avec le recul des cotations des produits industriels. L'évolution de périmètre résulte de la prise de contrôle de la société Williner à compter du mois d'avril 2023. Enfin, l'impact de l'effet de change défavorable de 7,3% provient principalement de la dépréciation du peso argentin et du yuan vis-à-vis de l'euro.

Perspectives

Dans un environnement géopolitique et économique hautement volatil et incertain, l'économie laitière restera fragilisée par un prix du lait fortement décorrélé des cotations des produits industriels. Savencia mise cependant sur la force de ses marques, la qualité de ses produits, l'engagement de ses équipes et l'amélioration de sa performance industrielle "pour répondre aux attentes des consommateurs, dans un dialogue permanent et constructif avec tous ses partenaires, tant producteurs laitiers que distributeurs".