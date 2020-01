Savencia et Intermarché/Netto s'engagent pour une revalorisation de la filière laitière

Savencia et Intermarché/Netto s'engagent pour une revalorisation de la filière laitière









Crédit photo © Société Savencia

(Boursier.com) — Thierry Cotillard, Président d'Intermarché et Netto, et Jean-Paul Torris, Directeur Général du Groupe Savencia Fromage & Dairy, annoncent la signature d'un accord qui s'inscrit dans une démarche conjointe et responsable en faveur de la filière laitière, dans le cadre de la loi EGalim.

Seulement quelques semaines après l'ouverture des négociations commerciales 2020, Intermarché/Netto et Savencia ont finalisé leur accord avec, pour Intermarché/Netto, une hausse des prix d'achat des fromages qui permettra au Groupe Savencia de s'engager sur une revalorisation du prix du lait aux producteurs à hauteur de 380 EUR/1 000 L, Produits de Grande Consommation France toutes primes comprises et à composition réelle, pour la quote-part d'Intermarché dans la collecte Savencia.

Cet accord s'étend à l'ensemble des produits de marques nationales et de marques de distributeur de Savencia Fromage and Dairy. Il prévoit, notamment sur la partie des marques de distributeurs de l'enseigne un accroissement de l'activité par le développement de nouvelles gammes alignées sur la stratégie "mieux produire" et "mieux manger" d'Intermarché.

Pour Jean-Paul Torris, "cet accord confirme la volonté de Savencia de rester en 2020, comme en 2019, un acteur exemplaire de la revalorisation de la filière laitière. Nous saluons l'attitude responsable d'Intermarché vis-à-vis de la filière laitière".